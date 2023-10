Saltburn, trailer italiano: qual è la trama del film Prime Video prodotto da Margot Robbie

In queste ore, dopo il debutto in Italia alla Festa del cinema di Roma, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha pubblicato il trailer italiano di Saltburn, nuovo film scritto e diretto da Emerald Fennell e interpretato da Barry Keoghan e Jacob Elordi.

Il filmato, disponibile come sempre nell'apposito box che potete trovare all'interno dell'articolo, ci anticipa la storia del nuovo film creato dalla regista e sceneggiatrice premio Oscar Emerald Fennell, divenuta famosa con Una donna promettente: Saltburn è una parabola sul privilegio e desiderio splendidamente perfida che racconta la vicenda dello studente Oliver Quick (Barry Keoghan), che mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto nella prestigiosa Università di Oxford, viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate indimenticabile...

Scritto e diretto da Emerald Fennell, Salturn è prodotto da Emerald Fennell e Margot Robbie insieme a Josey McNamara e interpretato dai protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi, accompagnati da un cast all star che include anche Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan. Il film arriverà prossimamente su Prime Video, con una data d'uscita ufficiale che verrà comunicata in seguito.

Nell'attesa, recuperate anche il primo trailer ufficiale di Saltburn.