Saltburn, scoprite la misteriosa vita di Jacob Elordi e Barry Keoghan nel nuovo trailer

Emerald Fennell non sembra aver intenzione di smettere di stupire e scandalizzare: il trailer di Saltburn uscito in queste ore ci promette tutto ciò che chi ha amato Una Donna Promettente sperava ci promettessero le prime immagini del secondo lavoro della regista britannica recentemente vista anche in Barbie.

Ma di cosa parla il film con Jacob Elordi e Barry Keoghan? Le nuove immagini ricalcano perfettamente quelle già mostrateci dal primo trailer di Saltburn rilasciato in estate, aggiungendo in effetti poco o nulla a quanto già visto ma riuscendo comunque ad incuriosirci tramite questo turbinio di sesso, alcol, vita dissoluta e mistero.

Già, perché c'è ovviamente qualcosa che la famiglia del personaggio interpretato dalla star di Euphoria nasconde alla new entry che ha invece il volto di Barry Keoghan, finita lì quasi per caso dopo un fortuito incontro con il suo nuovo amico; le origini del nostro protagonista sono ben lontane da quelle della famiglia da cui si troverà ad essere ospitato, e chissà che il nostro continui ad essere un elemento estraneo o non cominci ad adeguarsi a questo nuovo mondo.

Le ultime sequenze del trailer, comunque, ci lasciano intendere (qualora ci fossero dubbi) che qualcosa andrà inevitabilmente storto nella permanenza in quel di Saltburn, e siamo sicuri che ciò che salterà fuori sarà tutt'altro che rassicurante. E voi, cosa ne dite? Il nuovo trailer è riuscito a incuriosirvi? Fatecelo sapere nei commenti!