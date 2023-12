Saltburn, Rosamund Pike 'Se Emerald Fennell avesse scritto tutto l'avrebbero fermata'

Saltburn "lascerà gli spettatori provati": si è sviluppata nel tempo l'idea di Emerald Fennell, mente creativa dietro il thriller patinato e cattivissimo Saltaburn con protagonista Jacob Elordi e Barry Keoghan. Se qualche clip del film ha già fatto discutere, l'idea originale di Fennell era decisamente più soft.

Saltburn racconta l'ossessione di Oliver (Keoghan), studente timido e maldestro, per il compagno di università Felix (Elordi) che sfocerà in un'estate di follia a Saltburn, la tenuta di famiglia nella campagna inglese di proprietà della famiglia del personaggio interpretato dalla star di Euphoria. La pellicola promette sensualità e oscurità ma la prima sceneggiatura di Fennel non era così scabrosa come confermano le parole di Rosamun Pike, che in Saltburn interpreta l'eccentrica madre di Felix: la sceneggiatura definitiva, portata da Fennel sul grande schermo in USA, infatti è molto più audace di quella iniziale!

"Se Emerald avesse scritto tutto, non credo che avrebbe trovato qualcuno per girare il film - ha detto Pike a The Wrap - o forse sì, ma la gente sarebbe stata preoccupata per certi aspetti. Il film ha un po' di tutto: è più florido, più volgare, più sexy. Le cose sono state spinte all’estremo durante le riprese".

Jacob Elordi quando si tratta di girare scene complesse non si tira indietro e anche Keoghan ha dimostrato in Saltburn di saper stare al passo con gli eccessi sul set: ma quando uscirà Saltburn in Italia?