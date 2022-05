Saltburn, sarà Rosamund Pike la protagonista del nuovo film di Emerald Fennell

Emerald Fennell ci riprova: la star di Anna Karenina e The Danish Girl sembra aver apprezzato la sua prima esperienza dietro la macchina da presa in occasione di Una Donna Promettente, per cui è già all'opera con il suo secondo lavoro da regista, questo Saltburn che può già contare su una protagonista di prim'ordine.

Sarà infatti Rosamund Pike il volto principale del cast del secondo film della Fennell regista, il cui titolo è attualmente ancora provvisorio, almeno stando a quanto rivelato da Deadline: sulla trama non sono ancora stati rivelati troppi dettagli, ma pare si tratti di una storia relativa ad una grande famiglia dell'aristocrazia inglese, mondo che Emerald Fennell conosce decisamente bene grazie alla sua storia familiare (e, magari, anche all'aver interpretato Camilla Parker Bowles in The Crown).

Nulla ancora si sa, attualmente, in merito agli altri volti che prenderanno parte al film dell'autrice di Killing Eve: vedremo, dunque, quali saranno i prossimi aggiornamenti al riguardo. Fennell, ricordiamo, continua comunque a portare avanti parallelamente la sua carriera di attrice, essendosi recentemente unita al cast di Barbie, il film di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie. Nell'attesa di questo secondo lavoro della regista, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Una Donna Promettente.