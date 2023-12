Saltburn, il film con Jacob Elordi arriverà su Prime Video entro Natale!

Saltburn, ultima fatica della regista premio Oscar Emerald Fennell, arriverà in digitale prima della fine dell’anno. Amazon Prime Video ha infatti annunciato l’uscita del film sulla piattaforma streaming per il 22 dicembre 2023 dopo un’ottima risposta del pubblico e della critica alla distribuzione nelle sale cinematografiche.

Dopo aver visto il trailer di Saltburn, torniamo a occuparci del film diretto dalla filmmaker dietro Una Donna Promettente per riportarne l’ufficialità della pubblicazione sul mercato digitale domestico di tutto il mondo.

Prime Video proporrà infatti l’opera nel suo catalogo già da pochi giorni prima del Natale, ricalcando le orme di altri lungometraggi che hanno ricevuto una distribuzione limitata nelle sale per essere presentati in streaming, come successo ad esempio per Air durante la scorsa primavera.

La terza fatica da regista della Fennell ha già portato a casa 10 milioni di dollari dal box office globale, riuscendo a tenere bene nel weekend successivo al giorno del ringraziamento e ricevendo principalmente critiche positive da parte degli addetti ai lavori che hanno apprezzato in particolare il lavoro registico fatto dall’autrice.

In attesa di poter vedere sul piccolo schermo il film che ha già saputo dire la sua in occasione di vari festival del settore, vi lasciamo alle parole di Emerald Fennell sul suo Saltburn.