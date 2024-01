Saltburn, Emerald Fennell si gode il successo: 'Ho sempre voluto fare un film così'

Emerald Fennell ha firmato il controverso Saltburn: la regista premio Oscar ha dato tutta se stessa per quello che potremmo definire un fenomeno social a tutti gli effetti dalla colonna sonora di Saltburn alle disturbanti scene con protagonista Barry Keoghan.

Saltburn non ha ricevuto alcuna candidatura agli Oscar, ma certamente è un titolo che va inserito tra i film del momento e questo oscura di gran lungo la mancanza di nomination agli Academy Awards. Ma il successo non è tutto e Emerald Fennell ha già ottenuto la sua vittoria: "Ho sempre desiderato fare un film di questo tipo - ha detto la regista a Indiewire - volevo fare un film che fosse come i libri e i film che amavo quando ero adolescente. I romanzi gotici che mi hanno fatto provare qualcosa e mi hanno fatto provare il tipo di emozione selvaggio che provavo a quell'età e che provo ancora a volte. Penso che sia molto eccitante".

E se vi state chiedendo dov'è l'elemento gotico in Saltburn basti pensare a Saltburn, la suggestiva tenuta estiva della famiglia di Felix, all'estrema sensualità della pellicola, all'uso del sangue ( legame importante tra Oliver di Keoghan e Venetia di Alison Oliver).

Per Fennell, Saltburn è intriso di tutto ciò che ha amato come nerd, dai riferimenti letterari alla musica. Non perdetevi la nostra recensione di Saltburn!