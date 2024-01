Saltburn, tutte le canzoni presenti nell'iconica colonna sonora del film

La voglia di puntare tutto sull'estetica dei primi anni 2000 era palese sin dai primi trailer di Saltburn, che ha portato a compimento la sua intenzione, come spesso accade in questi casi, anche e soprattutto grazie a una selezione musicale che ci ha effettivamente permesso di fare un salto indietro nel tempo fino al 2006.

Appartengono tutte a quel periodo, infatti, le canzoni che, come la conclusiva Murder on the Dancefloor appena tornata in classifica, compongono la colonna sonora del film di Emerald Fennell, accompagnandoci passo dopo passo nella discesa verso lo sfarzoso inferno popolato da Oliver, Felix e tutti i loro comprimari.

In ordine sparso, nella soundtrack di Saltburn troviamo Have a Cheeky Christmas delle The Cheeky Girls (2003), No Cars Go degli Arcade Fire (2007), Sound of the Underground delle Girls Aloud (2002), Destroy Everything you Touch dei Ladytron (2005), Hang me up to Dry dei Cold War Kids (2006), This Modern Love dei Bloc Party (2005), Satisfaction di Benny Benassi e The Biz (2003), le anacronistiche Time to Pretend degli MGMT (uscita solo nel 2008) e Low di Flo Rida (2007), Mr. Brightside dei The Killers (2004), Perfect (Exceeder) di Mason e Princess Superstar (2006), Loneliness di Tomcraft (2002) e la già citata Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor (2001), nonché le più datate Rent dei Pet Shop Boys (1987) e You're Gorgeous dei Babybird (1996). E voi, conoscevate già tutti i pezzi in questione? Fatecelo sapere nei commenti!