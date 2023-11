Saltburn: Barry Keoghan è 'pura elettricità' secondo Jacob Elordi

Le sale americane hanno da poco accolto Saltburn, la nuova dark comedy con protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi. Il film, accolto con grande enfasi all'ultima edizione del Festival del Cinema di Roma, sta facendo molto parlare di sé negli ultimi giorni, con lodi e pareri positivi da parte di pubblico e critica.

Per la regista e sceneggiatrice Emerald Fennel Saltburn proverà fisicamente gli spettatori, entusiasti di assistere alla collaborazione di Keoghan ed Elordi, vere e proprie rising stars della nuova Hollywood. Il loro talento e la loro bravura sembrano risultare il quid in più del nuovo ambizioso progetto.

L'inedito duo dimostra grande intesa dentro e fuori lo schermo, come si nota dal tono delle interviste alle quali prendono parte in questi giorni di fitta campagna pubblicitaria. Ai microfoni di Collider, infatti, non fanno segreto della grande stima ed ammirazione reciproca in grado di legarli:

"Barry [Keoghan] quando recita diventa pura elettricità. Non sai mai davvero cosa potrebbe succedere, quindi devi prestargli molta attenzione ed ho davvero apprezzato tutto ciò, quelle piccole scintille che si accendevano", rivela entusiasta Jacob Elordi, il quale non è esente da altrettanti complimenti da parte del collega: "Jacob [Elordi] eguaglia la tua energia. Ti lascia prendere l'iniziativa e non è mai lo stesso; è qualcosa che ammiro poiché mi permette di reagire a ciò che vedo, a ciò che mi si pone di fronte. È il segno di un attore davvero eccezionale".

Come è facilmente intuibile dal trailer di Saltburn, la pellicola di Emerald Fennel prodotta da Margot Robbie tratta le vicende di Oliver Quick (Barry Keoghan), timido studente all'Università di Oxford preso in simpatia da Felix Catton (Jacob Elordi), il quale lo invita a trascorrere le vacanze estive nella tenuta della propria famiglia. Si delinea, dunque, un incontro/scontro tra piccola borghesia ed aristocrazia condito da una particolare storia d'amore, ponendo le basi per un'acuta e sagace opera di critica sociale a tinte quasi horror.

Per quanto riguarda l'Italia, non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale, ma il lungometraggio verrà distribuito su Amazon Prime Video. Anche voi siete curiosi di scoprire la chimica del duo Keoghan-Elordi? Non ci resta che attendere.