Saltburn, Barry Keoghan e Jacob Elordi si uniscono al cast del film di Emerald Fennell

Continua a prendere forma Saltburn, il film con cui Emerald Fennell tenterà di bissare il successo di pubblico e critica ottenuto con il suo esordio dietro la macchina da presa, l'ottimo Una Donna Promettente vincitore anche dell'Oscar per la Miglior sceneggiatura originale: vediamo, dunque, chi sono le new entry nel cast di quest'opera seconda.

Dopo aver registrato nei giorni scorsi l'entrata di Rosamund Pike nel cast di Saltburn, infatti, proprio in queste ore ci giunge la notizia di due nuovi acquisti davvero niente male: il primo nome è quello di Barry Keoghan, attualmente sulla bocca di tutti per la sua breve apparizione nei panni di Joker nell'acclamatissimo The Batman di Matt Reeves.

Ad entrare a far parte del cast di Saltburn insieme a Keoghan è anche un'altra giovanissima star già nota al pubblico del piccolo schermo: stiamo parlando di Jacob Elordi, già apparso al cinema in film come Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar e il recente Acque Profonde, ma noto soprattutto per la sua interpretazione del controverso Nate Jacobs nelle due stagioni finora andate in onda di Euphoria.

Un cast che si fa sempre più interessante, dunque, per un film che va assolutamente tenuto d'occhio anche in virtù dello splendido esordio della sua regista: a tal proposito, qui trovate la nostra recensione di Una Donna Promettente.