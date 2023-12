Saltburn, Barry Keoghan ha creato e utilizzato 5 diverse versioni del suo personaggio!

In un'intervista rilasciata a Variety, la star di Saltburn Barry Keoghan ha raccontato di aver creato cinque versioni diverse del proprio personaggio nel film di Emerald Fennell. Keoghan interpreta uno studente universitario ad Oxford, Oliver Quick, nel lungometraggio con Jacob Elordi e la star di Gone Girl Rosamund Pike.

"Era più per me" ha dichiarato Keoghan sul proprio lavoro con il personaggio "Ho guardato buone performance protagoniste con un forte arco narrativo per prepararmi perché questa era la mia prima parte da protagonista. Scrivere e dirigere sono ovviamente importanti, ma è anche responsabilità tua mantenere il coinvolgimento del pubblico".



Per questo motivo le cinque versioni in Saltburn:"Per il film ho creato Oliver 1 per l'inizio poi Oliver 2 per la parte successiva, fino ad arrivare ad un Oliver 5 alla fine. Volevo avessero tutti una fisicità, un tono di voce, un motivo diverso, un ritmo diverso. Vedete i cambiamenti di costume e capelli ma percepite anche il suo cambiamento mentale e seguite quel percorso". Avete visto il trailer di Saltburn di Emerald Fennell?



Barry Keoghan ritiene che il suo alter ego in Saltburn possieda un po' di compassione:"Sicuramente ha compassione. È un tossicodipendente, leggermente dipendente, leggermente ossessionato. È un osservatore, è affascinato dal comportamento umano e dalla morale, dal motivo per cui le persone agiscono in certi modi".



