Saltburn: Amazon vicina all'acquisizione dei diritti del nuovo film di Emerald Fennell

A circa due settimane di distanza dall'annuncio di Saltburn, nuovo film di Emerald Fennell, autrice Premio Oscar di Una Donna Promettente, arrivano novità riguardo la distribuzione della pellicola. In particolare, secondo un recente report di Deadline, Amazon è a un passo dall'acquisizione dei diritti del film.

Bisogna dire che, fino ad ora, le informazioni riguardo questo nuovo progetto di Fennell sono decisamente risicate. Infatti, da quanto filtrato, al momento sappiamo solamente che Saltburn sarà una storia di ossessione e pare che possa essere legato al mondo dell'aristocrazia inglese.

Per quanto riguarda il casting, invece, abbiamo decisamente un quadro più chiaro. Nello specifico, è già stato comunicato che la protagonista sarà interpretata da Rosamund Pike, star britannica che vanta una nomination all'Oscar come miglior attrice protagonista per L'Amore Bugiardo - Gone Girl. Inoltre, nel periodo di avvicinamento a Cannes, abbiamo scoperto che anche Barry Keoghan e Jacob Elordi si sono uniti al cast di Saltburn.

Sono entrambi due giovani star sulla bocca di tutti a Hollywood in questo momento, anche se, tra i due, il più popolare è sicuramente Barry Keoghan, vista l'età e l'esperienza maggiori. Keoghan, infatti, si è distinto sia con una serie di pellicole indipendenti di grande valore, come Il Sacrificio del Cervo Sacro, American Animals e il più recente Sir Gawain e Il Cavaliere Verde, sia, ultimamente, con parti di rilievo in produzioni sempre maggiori, come Dunkirk e The Batman, in cui appare brevemente come nuovo Joker.

Jacob Elordi, al contrario, si è fatto notare maggiormente in ambito televisivo, dove ha interpretato Nate Jacobs nelle due stagioni andate in onda di Euphoria. Al cinema, invece, aveva esordito in Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar ed è da poco tornato in una produzione importante con Deep Water - Acque Profonde.