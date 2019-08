Una salopette gialla nel nuovo look che Harley Quinn sfoggerà in Birds of Prey

Harley Quinn sarà la protagonista di Birds of Prey, le menti creative dietro al nuovo progetto DC Films lo hanno chiarito recentemente confermando anche che il nuovo capitolo non sarà un sequel di Suicide Squad ma un vero e proprio stand-alone.

Ecco perché il look del personaggio di Margot Robbie sarà anche molto diverso rispetto a quello più punk del film del 2016 diretto da David Ayer: sempre estroverso, per carità, ma leggermente più sobrio quasi equilibrato se non addirittura trendy, per lo meno stando a quanto ci anticipa il promo poster che potete trovare in calce all'articolo.

Nell'immagine dedicata a Birds of Prey ma incentrata esclusivamente su Harley Quinn, possiamo vedere la protagonista con indosso una salopette gialla con top rosa shocking che fa tanto magazine di moda: un gran passo in avanti rispetto agli abiti in pelle da motociclista in mutandine sfoggiati nel capitolo precedente.

Diretto da Cathy Yan su una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, Birds of Prey vanta un cast d'eccezione che include anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, Rosie Perez nei panni di Renee Montoya, Chris Messina nei panni di Victor Zsasz ed Ewan McGregor nel ruolo di Black Mask, il villain principale della pellicola. Anche Ali Wong, Robert Catrini e Michael Masini avranno una parte nel film, anche se ad oggi i loro ruoli sono sconosciuti.

Birds of Prey uscirà nelle sale il 7 febbraio 2020. Alcune scene d'azione aggiuntive sono state dirette da Chad Stahelski, creatore e regista del franchise di John Wick.