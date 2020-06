Salma Hayek torna sul set de Gli Eterni: 'Ma prima mi aggiusto i capelli', ecco le foto

Nella notte Salma Hayek, celebre star messicana protagonista de Gli Eterni, nuovo attesissimo film del Marvel Cinematic Universe, ha postato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una foto che contiene gli ultimi aggiornamenti sulla produzione Marvel Studios.

"Prima delle riprese aggiuntive, finalmente mi sono rifatta le radici!" si legge nel post in calce all'articolo, che mostra la star e la sua celebre chioma prima e dopo il trattamento.

Naturalmente la produzione cui si fa riferimento, per la quale inizieranno presto le riprese aggiuntive (abbastanza presto da convincere la star a rimettersi in ghingheri dopo settimane di quarantena), è nientemeno che Gli Eterni, nuovo film diretto da Chloé Zhao che aveva dovuto interrompere la produzione a causa della pandemia di coronavirus e il lockdown successivo: il film, lo ricordiamo, aveva già concluso le riprese principali, in previsione dell'uscita originale fissata a novembre, ma adesso sembra che quelle aggiuntive avverranno nel corso delle prossime settimane. Qualche giorno fa Kit Harington aveva dichiarato il film concluso, e alla luce delle rivelazioni della Hayek si potrebbe dedurre che l'ex star di Game of Thrones non sarà coinvolta nel processo di riprese extra ... o semplicemente che non ha ancora ben chiaro come funziona il lavoro dei Marvel Studios!

Un primo trailer, a questo punto, potrebbe arrivare nel corso dell'estate. Siete curiosi di dare un primo sguardo al nuovo film Marvel? Cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti ecco un dettaglio sul casting de Gli Eterni (che potrebbe anticipare alcuni aspetti della trama).