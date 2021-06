Salma Hayek, la star commenta il suo seno: 'Le mie te**e continuano a crescere'

Come scrive ironicamente il New York Post, "quando la vita ti regala dei meloni, potresti ritrovarti costretta e dover spiegare al mondo che non sono falsi", come ad esempio fa da anni Salma Heyek, che ha più volte sostenuto con i suoi fan la naturalezza del suo seno, questo davanti a molte domande sulla crescita dello stesso.

Ha detto l'attrice durante il Red Table Talk con Jada Pinkett Smith:



"Molte persone hanno detto o scritto che il mio seno è aumentato. È vero, non li biasimo! Le mie tette erano piccole e così è stato per il resto del mio corpo". Una crescita, spiega, del tutto naturale e continuativa, a quanto pare, dato che la Hayek ha dichiarato che il suo seno è continuato a crescere dopo eventi di grandi cambiamenti fisici nella vita come la gravidanza, la menopausa e alcuni periodi di aumento peso.



Ha aggiunto l'attrice:



"Ad alcune donne diminuiscono, ma io come altre donne, quando ingrasso, ho il seno che mi cresce. E così in menopausa e dopo la gravidanza. Sono una di quelle donne a cui le tette sono sempre cambiate dopo questi eventi. E vi assicuro: la mia schiena ne ha davvero sofferto".



Rivedremo Salma Hayek nell'attesissimo Eterni di Chloe Zhao dei Marvel Studios e anche in The Hitman's Wife's Bodyguard al fianco di Ryan Reynolds.