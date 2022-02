Salma Hayek, la star di After the Sunset: 'Il mio accento è una risorsa non un problema'

Questa sera Salma Hayek torna in tv con After the Sunset, il film del 2004 diretto da Brett Ratner in cui recita al fianco di Pierce Brosnan, a quanto pare però l'attrice ha avuto qualche difficoltà ad affermarsi nel mondo del cinema a causa delle sue origini e del suo particolare accento.

Salma Hayek è infatti nata in Messico e questo a suo avviso ha irrimediabilmente influito sulla sua vita lavorativa come dichiarato in una vecchia intervista.

"Non credo nella cosiddetta esplosione latina quando si parla di film. Jennifer Lopez non ha accento latino. È cresciuta a New York parlando inglese, non spagnolo. Il suo successo è molto importante perché rappresenta una cultura diversa, ma non mi ha di certo aiutato. Sono cresciuta in Messico, non negli Stati Uniti, e il fatto è che non ci siano parti per le attrici latine è una realtà. Devo convincere le persone che il mio accento è una risorsa non un problema. Tutti hanno paura di correre dei rischi quando si tratta di attrici straniere. Tutti vogliono un colpo da 200 milioni di dollari e naturalmente pensano che un'attrice straniera possa ostacolare il loro successo".

Di recente Salma Hayek è apparsa in House Gucci e ha vestiti anche i panni di Ajak in Eternals. Sembra dunque che l'attrice sia riuscita a superare le molteplici reticenze sul suo accento affermandosi a livello internazionale senza riserva alcuna.