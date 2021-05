Salma Hayek shock, l'attrice de Gli Eterni rivela: 'Sono quasi morta di COVID'

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Salma Hayek ha rivelato di aver affrontato una dura battaglia contro il COVID-19 e di aver quasi perso quella battaglia. L'attrice pensava davvero di morire, tant'è che aveva già espresso il desiderio di non ricoverarsi in ospedale per morire a casa negli ultimi giorni.

L'attrice ha rivelato che le sue condizioni si erano aggravate in maniera repentina e che era stata messa sotto ossigeno e isolata in una stanza di casa sua per circa sette settimane. "Il mio dottore mi implorò di farmi ricoverare in ospedale perché ero in gravissime condizioni ma gli dissi che preferivo morire a casa mia".

Salma Hayek ha nascosto questa sua battaglia per molto tempo tant'è che lo scorso novembre postava immagini dei test anti-covid ricevuti prima di andare al lavoro. Subito dopo la guarigione l'attrice è stata in grado di tornare su un set per Ridley Scott per il film House of Gucci. "E' stato facile, era il lavoro perfetto per tornare alla normalità. E' partito tutto su Zoom a un certo punto ma non potevo fare molto perché mi stancavo facilmente".

Adesso Hayek si prepara all'uscita di Hitman's Wife's Bodyguard insieme a Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, il cui trailer è stato diffuso nelle scorse settimane. Doveva uscire nell'agosto 2020 ma la pandemia ha rimandato tutto ed è adesso programmato per il 16 giugno 2021.

Inoltre, a novembre Hayek sarà nelle sale con l'attesissimo Gli Eterni dei Marvel Studios in cui ha un ruolo di rilievo accanto a un cast internazionale per il debutto Marvel di Chloe Zhao, fresca di Oscar per il suo Nomadland.