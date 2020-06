Salma Hayek mostra la sua celebre scollatura nel poster di The Hitman's Wife's Bodyguard

La splendida Salma Hayek, che vedremo prossimamente nel nuovo film Marvel Studios The Eternals, ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram il poster di The Hitman's Wife's Bodyguard, sequel della commedia rated-r con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Dopo l'inaspettato successo di The Hitman's Bodyguard nel 2017, la Lionsgate è stata pronta a dare il via libera a un sequel - The HItman's Wife's Bodyguard - scritturando nuovamente tutte e tre le stelle principali del film originale, ovvero Reynolds (Deadpool), Samuel L. Jackson (Avengers: Endgame) e Salma Hayek (The Eternals) per un'altra folle avventura. La commedia d'azione diretta da Patrick Hughes era inizialmente prevista per il 28 agosto di quest'anno, ma a causa della pandemia di coronavirus attualmente in corso e la chiusura dei cinema è stata rinviata di un anno intero, e adesso uscirà il 20 agosto 2021.

"A causa del lockdown, il rilascio di The Hitman's Wife's Bodyguard è stato posticipato all'estate del 2021. Sono un po' sconvolta, perché non vedo l'ora che tutti possano vederlo!" ha scritto l'attrice. In calce all'articolo potete visionare il poster.

