Salma Hayek, Rose Byrne e Tiffany Haddish nel nuovo spot di Amiche in affari

Paramount Pictures ha pubblicato un nuovo spot tv di Amiche in affari - titolo originale Like a Boss - una nuova commedia tutta al femminile con protagoniste Salma Hayek, Rose Byrne e Tiffany Haddish, per la regia di Miguel Arteta. Il film arriverà nelle sale cinematografiche americane a partire dal prossimo 10 gennaio.

Scritto da Sam Pitman e Adam Cole-Kelly, Amiche in affari racconta le vicende di Mia e Mel (Tiffany Haddish e Rose Byrne), due amiche che gestiscono la loro azienda di cosmetici, avviata completamente da zero.

Tuttavia la loro attività non naviga in buone acque e all'orizzonte la prospettiva dell'acquisizione da parte di un titano del settore come Claire Luna (Salma Hayek) è piuttosto allettante.

Questo piccolo grande particolare metterà a repentaglio l'amicizia tra le due amiche in affari. Ma le sorprese sono dietro l'angolo.



Nel cast del film anche Jennifer Coolidge, Billy Porter, Ari Graynor, Natasha Rothwell, Jessica St. Clair e Karan Soni.

Il parterre degli interpreti è ricco di star del cinema comedy americano e fra tutti spicca la presenza di Salma Hayek.

L'attrice è entrata nel cast de Gli Eterni; una novità interessante per la star messicana. Salma Hayek ha espresso la sua felicità per il cambio di genere che la vedrà protagonista, per la prima volta in un cinecomic. Nel frattempo un'altra avventura nella commedia con Amiche in affari.