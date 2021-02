Salma Hayek rivela: 'Girare la scena di sesso in Desperado è stato traumatico'

Nel corso di una recente intervista concessa al podcast The Expert con Dax Shepard e Monica Padman, Salma Hayek ha ricordato non nascondendo un certo disagio l'esperienza di dover girare una specifica scena di sesso nel corso delle riprese del film Desperado, il secondo capitolo della trilogia di El Mariachi scritta e diretta da Robert Rodriguez.

L'attrice ha parlato di un'esperienza traumatica rivelando che la scena in questione non era originariamente nello script che le era stato consegnato e che aveva letto, ma che fu "richiesta dallo studio una volta che loro videro la sinergia" tra lei e Banderas. La Hayek ricorda che, nonostante sia Rodriguez che Banderas si comportarono meravigliosamente con lei, la situazione rimase comunque spiacevole.

"La moglie di Robert Rodriguez [la produttrice del film, Elizabeth Avellán] all'epoca divenne la mia migliore amica. Robert Rodriguez, grazie a Dio, sa fare di tutto sul set... sa registrare il suono, fa l'operatore di macchina, era come se fosse il mio fratellone. Così chiusero il set ed eravamo solo Robert, Elizabeth, Antonio ed io".

Hayek ha ammesso che il tutto fu molto carino, ma poiché non aveva mai fatto nulla di simile prima al via delle riprese cominciò "a singhiozzare" ripetendosi "non so se riesco a farcela" e "ho paura". Tra gli elementi che la spaventavano di più, lo spirito libero di Antonio: "Lui fu un vero gentleman e molto carino e ad oggi siamo ancora ottimi amici. Ma all'epoca era molto libero. Mi spaventava perché per lui quella scena non era niente... e mi ha spaventato perché non ero mai stata di fronte a qualcuno come lui in quella situazione. Ho cominciato a piangere e lui: 'Oh mio Dio, mi fai sentire malissimo'. Ero così imbarazzata del fatto che mi misi a piangere".

Hayek ha ribadito quindi che Banderas e Rodriguez furono straordinari con lei e che non le misero alcuna pressione per fare ciò che non voleva assolutamente fare. La scena quindi fu compressa in poche sequenza proprio per i "problemi" avuti nel girarla. Anche adesso, Salma Hayek non riguarda la scena con facilità.