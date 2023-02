Salma Hayek ringrazia Adam Sandler: 'Prima non mi era concesso di far ridere'

Sulla bellezza di Salma Hayek c'è poco da discutere: la diva messicana ci incanta sin dai tempi di Dal Tramonto all'Alba, ma nel corso degli anni ha saputo dimostrare di avere tante altre frecce da poter scoccare. Solo in un secondo momento, ad esempio, Hollywood si è accorta delle doti da attrice comica della star di Un Weekend da Bamboccioni.

Proprio il film con Adam Sandler fu infatti un primo banco di prova per le doti da attrice comica della protagonista di Frida: una svolta importantissima per la sua carriera, per la quale Hayek ancora oggi ringrazia di cuore l'attore di 50 Volte il Primo Bacio e Diamanti Grezzi.

"Per tanto tempo sono stata uno stereotipo. Da sempre avrei voluto fare una commedia, ma nessuno mi dava ruoli nelle commedie. Non riuscii ad ottenere un ruolo del genere fino all'incontro con Adam Sandler, che mi mise in una commedia, ma ero già nei miei 40 anni!" sono state le parole di Salma Hayek.

L'attrice ha proseguito: "All'epoca mi sentivo davvero triste, ma oggi eccomi qui a fare film di ogni genere a un'età in cui mi avevano detto che sarebbe arrivata la mia data di scadenza. Quindi non sono triste, non sono arrabbiata, ma rido. Ora non credo più che la mia sensualità sia l'unica cosa che viene apprezzata di me. Ma anche se fosse non m'interesserebbe, perché ormai sono circondata dal rispetto delle persone che per me contano qualcosa e riesco a guardare oltre".

E voi, in che ruolo avete preferito Salma Hayek? Credete che effettivamente si sia rivelata una valida attrice comica?