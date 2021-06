Salma Hayek ricorda il suo provino per Matrix: 'Ero tra le quattro finaliste!'

Prossimamente la vedremo in costume nel cinecomic Gli Eterni, ma la carriera di Salma Hayek avrebbe potuto forse essere diversa se avesse partecipato a un altro grande franchise: stiamo parlando di Matrix, dal momento che la stessa attrice ha rivelato di essere stata a un passo dall'ottenere il ruolo di Trinity.

Come ha raccontato a Jada Pinkett Smith in un recente episodio di Red Table Talk, Salma Hayek è stata una delle quattro finaliste al casting per la parte del principale personaggio femminile della trilogia di Matrix. All'epoca la carriera dell'attrice di origine messicana era in piena ascesa dopo il successo di Desperado. Un'altra delle finaliste al casting era la stessa Jada Pinkett Smith-

"Siamo state tra le quattro finaliste per Matrix" ha ricordato Salma Hayek, che sarà anche in House of Gucci di Ridley Scott. "Avevamo superato molti ostacoli, test sullo schermo e molti provini."

L'attrice ha però fallito i test fisici, il suo vero tallone d'Achille. "Sono flessibile e agile, ma sono pigra. Non sono mai andata veramente in palestra, mi dicevano: Devi correre! E io: Dove? Non riuscivo nemmeno a completare il primo giro della stanza..."

Quando è stato il turno di Jada Pinkett Smith, Salma Hayek ammette di aver pensato: "Ecco una macchina cattiva, magra e sexy! Dio mio, era così brava! Era così in forma, così concentrata, così disciplinata. Ho guardato questa donna e ho pensato tra me e me: Ecco chi voglio essere da grande."

Alla fine, come sappiamo, per il ruolo di Trinity in Matrix è stata scelta Carrie-Anne Moss. Per entrambe le attrici si è trattato della scelta giusta, mentre Jada Pinkett Smith è stata poi Niobe nel secondo e nel terzo film.