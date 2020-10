Salma Hayek ricorda Desperado: 'Volevano Cameron Diaz come messicana!'

Quest'anno si festeggia il 25esimo anniversario di Desperado. di Robert Rodriguez, che coincide anche col 25esimo anniversario del primo grande ruolo hollywoodiano per l'attrice Salma Hayek.

Alla fine degli anni '90 infatti la Hayek era già una delle principali star in Messico grazie al suo ruolo nella popolarissima telenovela "Teresa", ma con Desperado sbarcò a Hollywood e in una recente intervista con Elle, l'attrice nominata all'Oscar ha riflettuto sul grande salto della sua carriera.

A quanto pare però lo studio dietro il film, ovvero la Colombia Pictures (della Sony) la costrinse ad una lunga sessione di provini perché i produttori non erano sicuri di voler puntare tutto su un'attrice messicana. "Ricordo che Cameron Diaz era sulla cresta dell'onda all'epoca e il suo cognome era Diaz, quindi qualcuno disse che poteva interpretare una messicana", ha ricordato la Hayek. "Il suo nome faceva parte della lista delle attrici che avevano preso in considerazione e io ho dovuto fare di nuovo il provino ... non sto scherzando, lo studio voleva Cameron Diaz come messicana."

Questo 'incidente' con Cameron Diaz le ha aperto gli occhi (la famiglia del padre di Cameron Diaz, per inciso, è di origini cubane), anche se entrare in Desperado attraverso i provini è stato fonte di un grande migliore professionale per la Hayek.

Ricordiamo che Salma Hayek debutterà nel MCU grazie a Gli Eterni: guardate la prima immagine del nuovo villain grazie ad alcuni oggetti da collezione.