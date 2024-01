Anche Salma Hayek ricorda Alec Musser: 'La sua scomparsa mi spezza il cuore'

Salma Hayek potrebbe tornare presto in Eternals 2. Ma nel frattempo l’attrice ha voluto ricordare una sua co-star, Alec Musser, recentemente scomparsa.

L’attore è scomparso ieri 15 gennaio 2024 all’età di 50 anni, nella sua villa in California. A dare la notizia è stata la compagna dell’attore, e al momento non sono note le cause del decesso. Hayek e Musser hanno lavorato assieme nel film comico “Un weekend da bamboccioni”. L’attrice ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un video ricordo dell’attore accompagnato dalla caption:

“In memoria di Alec Musser. Era così gentile, professionale e assolutamente divertente. La sua morte prematura mi spezza il cuore. Mi sento così fortunata ad averlo conosciuto. Le mie sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari per questa grande perdita.”

A Salma Hayek si è unito nel ricordo della star anche Adam Sandler, anche lui con un post sui social network: “Amavo questo ragazzo. Non posso credere che se ne sia andato. Era un uomo così meraviglioso e divertente. Con il pensiero rivolto a lui e alla sua famiglia, gli mando tutto il mio affetto. Era una persona davvero dolce”. Anche Sandler aveva lavorato con Musser in un Weekend da bamboccioni.

Qualche mese fa, Salma Hayek aveva ricordato l’amico Matthew Perry, anche lui scomparso di recente.