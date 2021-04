Salma Hayek pubblica una foto dall'Italia: è anche in compagnia di Paolo Sorrentino

Mentre attendiamo di vederla ne Gli Eterni di Chloe Zhao il prossimo novembre e anche in The Hitman's Wife's Bodyguard al fianco di Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, Salma Hayek sembra godersi una vacanza in Italia insieme al marito Francois-Henri Pinault, con cui festeggia proprio il 25 aprile ben 12 anni di matrimonio.

I due fanno coppia fissa però dal 2006 e hanno insieme una figlia. Il marito è un noto imprenditore e miliardario francese con cui la Hayek si è sposata due volta, prima a Parigi e poi a Venezia, prendendo dopo il matrimonio anche il cognome del marito. Ad ogni modo, forse per festeggiare i 12 anni di nozze, i due si trovano attualmente in Italia, e lo scopriamo grazie al profilo Instagram dell'attrice, dato che proprio via social ha pubblicato una foto in compagnia del marito e di amici.



Tra questi scorgiamo anche il nostro Paolo Sorrentino. Sono tutti sorridenti mentre stanno mangiando quello che sembra un tiramisù. La Hayek ha scritto in descrizione: "Sono davvero felice di essere a Roma circondata da mio marito, da splendidi amici e dal cibo". L'hashtag utilizzato è #forzaitalia, ovviamente riferito alla Pandemia di Coronavirus.



