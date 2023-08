Salma Hayek e quella preghiera da adolescente: 'Gesù, dammi un po' di tette'

Salma Hayek è diventata, nel corso degli anni, un’interprete amata dal pubblico quanto dai registi e dopo essere stata l’attrice feticcio di Robert Rodriguez ha avuto modo di collaborare con sempre più autori. A proposito della sua bellezza e del suo fisico, l’attrice messicana ha rilasciato delle dichiarazioni a metà tra il sacro e il profano.

Abbiamo potuto vedere recentemente Salma Hayek sul piccolo schermo in cui è stata protagonista di una scena di Black Mirror 6 che l’ha disgustata e, in attesa di poterla vedere in un prossimo progetto, torniamo a parlare dell’attrice messicana per riportare delle divertenti dichiarazioni che ha fatto in merito al suo corpo e in particolare al suo seno.

Durante un episodio del Red Table Talk Show, la Santanico Pandemonium di Dal Tramonto all’Alba, ha affermato come il suo seno sia cresciuto in seguito alla menopausa, descrivendo l’aumento di misure come qualcosa di difficile da gestire, ma di cui deve assumersi tutte le responsabilità in seguito a un forte desiderio che ha espresso da giovane.

A proposito delle sue nuove dimensioni, la Hayek ha detto: “Le mie tette sono cresciute molto. Ad alcune donne diventano più piccole. Ma ci sono donne a cui crescono quando aumentano di peso, altre a cui aumentano di dimensioni quando allattano i figli, e in alcuni casi anche quando si è in meno pausa. Io sono una di quelle donne a cui sono cresciute per tutti questi avvenimenti”.

Poi ha cercato di dare una spiegazione a questa sua caratteristica fisica: “Eravamo in viaggio con i miei genitori e siamo andati in questa chiesa che aveva una specie di santone che doveva fare molti miracoli. Mi prendevano tutte in giro perché erano più grandi di me e io ero il maschiaccio magro. Così quando tornammo in macchina dissi: “Oh, ho dimenticato una cosa’. Sono tornata in chiesa, ho messo le mani nell’acqua santa e ho detto: “Gesù, ti prego, dammi un po’ di tette”.

Una storia quantomeno bizzarra quella raccontata dall’interprete di Desperado. E, a proposito di bizzarrie, Salma Hayek ha anche ricordato di quella volta in cui un suo look ha messo in crisi persino suo marito.