Salma Hayek Pinault, l'attrice sul suo matrimonio: 'Ne avevo la fobia'

Recentemente fisicamente impegnata sulla lap dance per Magic Mike: The Last Dance, attività che le avrebbe dato del filo da torcere, Salma Hayek Pinault rivela un altro avvenimento che l'avrebbe fatta dannare ancora di più: il suo matrimonio.

"Non sapevo neanche che mi sarei sposata quel giorno. E' stata una sorta di manomissione. Non penso di aver mai raccontato questa storia. No, mi hanno solamente portata a corte. I miei genitori, mio fratelli, si sono tutti riuniti contro di me. Avevo una fobia del matrimonio", ha rivelato l'attrice in una recente intervista per Glamour. Quello che davvero paralizzava l'attrice sembrava essere una componente emotiva.

"Ero nervosa. E poi, dopo, c'è stato un pranzo a casa dei suoi genitori. Mia cognata, la persona più deliziosa in termini d'intrattenimento, aveva già preparato il pranzo. Non avevo scelta", ha aggiunto. La 'costrizione' benevola delle due famiglie sembrava essere stata pianificata fino all'ultimo dettaglio per mettere l'attrice a suo agio e affrontare il gran giorno.

Come mai tale intervento? E come si è sentita l'attrice dopo tale sorpresa? "E' stato perché avevo detto di sì al matrimonio, ma non mi palesavo il giorno effettivo per celebrarlo. E dopo mi sono detta 'Oh va bene, non mi sento diversa'. E poi poco dopo 'Okay, è divertente'. E poi mi ha detto 'Ora facciamo un party?'". Insomma, l'intera famiglia si è mobilitata per far affrontare all'attrice la sua fobia della parola 'Sì' e della celebrazione. Considerando il lungo e prosperoso matrimonio tra i due, si potrebbe dire che sia stata la scelta giusta. Così si sarebbe svolto il suo matrimonio nel 2009 con François-Henri Pinault.

Per concludere, vi rimandiamo ad una serie di informazioni su Magic Mike: The Last Dance.