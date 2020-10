Salma Hayek non teme il tempo che passa: bellissima anche con i capelli bianchi

Nel patinatissimo mondo di Hollywood, sono poche le donne che decidono di non sottostare alle ferree regole dello show-biz e godersi con fierezza il tempo che passa. Una di queste è sicuramente Salma Hayek che senza vergogna alcuna spesso e volentieri si mostra con qualche capello bianco.

A differenza di molte sue colleghe che ricorrono a qualsiasi escamotage pur di apparire più giovani ed attraenti, cadendo nel tranello dell'eccessiva chirurgia estetica, Salma Hayek ha deciso di vivere senza troppe ansie la sua età. Nonostante l'attrice sia sempre in tiro e bellissima nel corso dei suoi red carpet, spesso e volentieri mostra con grande disinvoltura i capelli argentati che si fanno strada nella sua iconica chioma corvina.

Il suo è chiaramente inno alla libertà femminile, al non sentirsi costrette ad abbracciare ad ogni costo dei fasulli ideali di perfezione. Qualsiasi donna comune può riconoscersi in Salma Hayek, ma non per questo il suo appeal da femme fatale viene meno. L'attrice alla soglia dei 54 anni ha scelto semplicemente di essere se stessa. Vi ricordiamo che Salma Hayek è nel cast de Gli Eterni, il film che lancerà la fase 4 dell'MCU.

Tra le star che invece si sono abbandonate a qualche ritocchino di troppo, non possiamo non citare Meg Ryan che è ormai totalmente irriconoscibile a causa dell'eccessivo botox.