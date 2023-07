Salma Hayek mozzafiato su Instagram per il National Bikini Day: 'Non torniamo indietro'

È con una foto che ha mandato in visibilio i fan che Salma Hayek ha deciso in queste ore di mostrarsi sul suo profilo Instagram: la star di Dal Tramonto all'Alba è apparsa in splendida forma con l'intento di celebrare il National Bikini Day, la giornata interamente dedicato allo storico e amatissimo costume due pezzi da sfoggiare in spiaggia.

L'attrice, che ha recentemente rivelato di aver avuto delle discussioni con Channing Tatum sul set di Magic Mike 3, si è dunque mostrata in tutta la sua bellezza in una foto che la ritrae ovviamente in costume, con tanto di caption che ha voluto celebrare l'importanza storica del bikini come simbolo della libertà femminile.

"Buon National Bikini Day! Riuscite a credere che il bikini esista da tipo 77 anni? Speriamo che non finiscano per vietare anche quello!" si legge nel post pubblicato dalla star de Gli Eterni sul proprio profilo Instagram. Immediato l'assalto dei fan alla sezione commenti, naturalmente colma di commenti che non hanno perso tempo a sottolineare la giunonica e intramontabile bellezza dell'attrice messicana.

Modo migliore per festeggiare la ricorrenza, insomma, la nostra Salma non avrebbe potuto trovarlo: bikini a parte, comunque, l'attrice è recentemente tornata a parlare del suo matrimonio con Francois-Henry Pinault e del panico provato poco prima delle nozze.