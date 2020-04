Salma Hayek mamma premurosa: 'Mia figlia è un genio, diventerà una persona importante'

Nel corso di una recente intervista Salma Hayek, superstar del cinema, ha parlato della sua primogenita Valentina, bambina di dodici anni avuta con il marito François-Henri Pinault, che secondo la mamma diventerà una persona molto importante il futuro.

L'attrice, 53enne, ha rivelato alla rivista Total Film che la bambina sogna di essere un avvocato, regista o una musicista, e che lei sicuramente non la spingerà verso una carriera in legge.

"E' una bambina impressionante, ma la mia paura è che quando qualcuno ha troppi talenti, finisce per non sfruttarne nessuno! E' perfino in grado di dipingere! Quando riescono a fare tutto così facilmente, non si abituano a guadagnarselo, a sudare e darci dentro. Questo è ciò che mi preoccupa."

La star di Frida ha rivelato che sua figlia ha già un talento per lavorare in futuro dietro la macchina da presa. Ha detto: "Può sicuramente essere una regista. O un avvocato. Ma ora ha 12 anni. Adesso sta a lei! Posso dirti questo: sa recitare, sa dirigere, sa assolutamente scrivere. Sono molto colpita dalla sua scuola. Se produco un film, penso: 'Vorrei che i miei sceneggiatori potessero scrivere così! Vorrei poterla sfruttare e farmi scrivere questa sceneggiatura!'"

Salma ha aggiunto: "È fantastica come scrittrice, ma è una musicista di grande talento. Non so cosa succederà. E ha imparato da sola, in due mesi, sa suonare il piano, la chitarra e l'ukulele, e ora suona la chitarra elettrica e un po' di tromba. È pazza."

