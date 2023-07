Salma Hayek, quel look audace mandò in crisi anche il marito: 'Sicura di volerlo fare?'

Salma Hayek ha sempre fatto parlare di sé per i ruoli audaci e le altrettanto sensazionali scelte di moda, ma, in occasione del 70° Festival Internazionale del Cinema di Cannes (l'edizione del 2017), la trasformazione dell'attrice è riuscita nella difficile impresa di sorprendere perfino il marito François-Henri Pinault!

In quell'occasione, infatti, Hayek ha sfoggiato una parrucca oro-rosa, con tanto di onde retrò. L'obiettivo era omaggiare i petali del suo abito Gucci e lo stile Old Hollywood di Marilyn Monroe. La parrucca è stata creata dalla celebre colorista Aura Friedman, mentre l'ispirazione alla base del look deriva dall'intuizione dall'hairstylist Jennifer Yepez.

"Sei sicura di volerlo fare?" Così ha reagito François-Henri Pinault; tuttavia – come ha ricordato la stessa Hayek durante il The Late Show con Stephen Colbert – lo shock iniziale del marito si è trasformato ben presto in ammirazione. Inoltre, il ritorno ai capelli neri nei giorni immediatamente successivi ha suggerito che si trattasse soltanto di una parrucca, un espediente in grado di sorprendere il prossimo e ricordarci ancora una volta lo spirito estroso dell'attrice.

Classe '66, Salma del Carmen Hayek Jiménez-Pinault nasce a Coatzacoalcos, in Messico, ed è principalmente ricordata per la sua candidatura all'Oscar per migliore attrice grazie a Frida. Tra gli altri progetti cinematografici, invece, ricordiamo Desperado, Dal tramondo all'alba, Wild WIld West e Traffic, a cui si aggiungono serie TV quali Teresa, Roadracers e Ugly Betty. Più recente è la sua apparizione in Black Mirror, nel primo episodio della sesta stagione (Joan è terribile). In ogni caso, Salma Hayed è rimasta disgustata da una scena di Black Mirror 6...

