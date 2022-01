Salma Hayek sempre più giunonica: ecco il suo primo scatto del 2022

Il giunonico seno di Salma Hayek continua ad essere un accesissimo argomento di discussione sui social e, l'attrice sembra andarne molto fiera visto il suo ultimo scatto postato sui social in cui si mostra in costume, con una scollatura a dir poco vertiginosa.

La star de Gli Eterni a corredo della foto in cui posa a bordo piscina, con una tazza di caffè, ha scritto: "Primo caffè del primo lunedì, del primo mese del nuovo anno". Naturalmente, il post è stato inondato dai like dei suoi numerosi fan che non hanno potuto fare a meno di sottolineare la sua invidiabile forma fisica e soprattutto il suo incontenibile décolleté. In pochissimo tempo la foto ha ottenuto oltre 2 milioni di like e ha letteralmente fatto il giro del web.

Insomma, Salma Hayek sembra essersi completamente ripresa, dopo aver dichiarato di aver quasi rischiato la morte per il Covid. L'attrice ha infatti dichiarato che le sue condizioni di salute si erano aggravate in modo repentino, portandola addirittura al ricovero. Fortunatamente le cose sono andate nel migliori dei modi e la giunonica interprete è ancora qui con noi per poterlo raccontare.

Tra l'altro, proprio di recente, Salma Hayek ha rivelato di aver rinunciato a Matrix, suo infatti sarebbe potuto essere l'iconico ruolo di Trinity, ma per "cause di forza maggiore" non ha potuto prendere parte a questo franchise di grande successo.