Salma Hayek entra nel cast de Gli Eterni, il nuovo film dei Marvel Studios

Dopo essersi garantiti il talento della costumista Alexandra Byrne, alla troupe de Gli Eterni va ad aggiungersi anche la celebre Salma Hayek, che secondo quanto riportato da The Wrap è la new-entry del film targato Marvel Studios.

Secondo il magazine, l'interprete di Traffic e From Dusk till Dawn è in trattativa avanzata - praticamente concluse - per unirsi ad Angelina Jolie, Richard Madden e Kumail Nanjiani nell'avventura cosmica del Marvel Cinematic Universe, che come sappiamo sarà diretta da Chloe Zhao. Come di consueto per la compagnia di Kevin Feige, il personaggio che la Hayek interpreterà è al momento tenuto segreto, quindi rimanete sintonizzati qualora nelle prossime ore, con l'arrivo della firma, dovesse trapelare qualcosa in più relativamente ad esso.

La Hayek, che divenne famosa con Desperado e il cult Dal Tramonto all'Alba diretto da Robert Rodriguez e scritto da Quentin Tarantino, che a sua volta recitava al fianco di George Clooney e Harvey Keitel, nel corso della sua carriera è apparsa anche ne Le Belve, Traffic, C'Era Una Volta in Messico, nel recente Come Ti Ammazzo Il Bodyguard e Il Racconto dei Racconti. Nel 2002, per la sua interpretazione in Frida del 2002, è stata nominata ai BAFTA Award, agli Screen Actors Guild Award e ai Golden Globe.

The Eternals non ha ancora ricevuto una data ufficiale di uscita, ma le riprese dovrebbero iniziare dopo l'estate ai Pinewood Studios di Londra. Per avere maggiori notizie al riguardo, dovremo aspettare il San Diego Comic-Con, dove i Marvel Studios presenteranno la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.