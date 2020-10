Salma Hayek e quel dirndl che la conteneva appena: 'Lo indossai per una scommessa'

Contenere le forme esplosive di Salma Hayek non è compito facile per nessun abito al mondo: qualche anno fa, però, la splendida attrice messicana decise di mettersi a dura prova indossando qualcosa che attirò inevitabilmente l'attenzione di tutti gli spettatori.

Correva l'anno 2009 e l'attrice di Dal Tramonto all'Alba si presentò ospite alla trasmissione tedesca Wetten Dass...? (il nostro Scommettiamo Che...?) indossando uno striminzito dirndl, costume tradizionale della cultura tedesca, austriaca e svizzera.

Il motivo? Una scommessa persa, come raccontato dalla stessa Hayek: "Quando stavo ancora allattando la mia bambina Valentina, ho perso una scommessa nello spettacolo tedesco 'Wetten Dass ...?' e la mia penitenza fu quella di indossare questo bellissimo e tradizionale dirndl che Karl Lagerfeld mi convinse ad indossare, anche se riuscivo a malapena a mettermici dentro! Come si fa a dire 'no' ad un re della moda?" ha spiegato l'attrice in un post Instagram.

Un rischio non da poco a cui, però, la nostra decise di non sottrarsi: possiamo solo immaginare quanto dovesse risultare scomodo il pur bellissimo abito per una donna da poco reduce da una gravidanza! Hayek, comunque, superò agevolmente la prova impostale dalla scommessa persa. A proposito della sua primogenita: Salma Hayek ha recentemente parlato di sua figlia Valentina, elogiandone l'incredibile intelligenza.