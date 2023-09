Salma Hayek, che delusione: sua madre ignorò completamente il suo unico film Marvel

Salma Hayek è Ajak in Eternals: il debutto dell'attrice nell'universo Marvel è stato per Hayek motivo di grande orgoglio. Eppure qualcuno non ha compreso appieno il ruolo dell'attrice all'interno dell'MCU: la madre di Salma Hayek pare che preferisse guardare le telenovelas coreane piuttosto che Eternals!

Sebbene Salma Hayek terrorizzò Chloe Zhao, la regista di Eternals, la sua interpreta nei panni di Ajak è stata molto amata dal fandom. Tranne che dalla madre della stessa Hayek che ha raccontato questo "delusione" a Jimmy Kimmel: pare, infatti, che la persona più entusiasta del ruolo Marvel fu il marito di Hayek, Francois-Henri Pinault, mentre la madre dell'attrice non aveva proprio capito di cosa parlasse il film! Infatti, inizialmente non solo era convinta che Eternals parlasse di architettura ma anche che la figlia avrebbe interpretato il ruolo di una madre anziché di un supereroe: "'Un film Marvel, parla di architettura?" e io ho risposto 'No! NO! Sono un supereroe' - ha raccontato l'attrice a Jimmy Kimmel Live - Penso che mia madre stia guardando le telenovelas coreane proprio adesso. Per lei sono come i film Marvel".

Se la madre dell'attrice non ha davvero apprezzato i film sui supereroi, la star di Frida invece ha adorato interpretare Ajak: che sia pronta a tornare nei panni della leader degli Eterni? Intanto la reunion tra Salma Hayek e Angelina Jolie fa sognare ai fan Eternals 2!