Salma Hayek fece credere al marito di averlo tradito: 'Mi aveva detto basta cani'

Sicuramente una delle attrici più riconoscibili della Hollywood passata e presente, il nome e il volto di Salma Hayek non vi saranno nuovi, neppure se non siete di quelli che bazzicano spesso i lidi del mondo dello spettacolo. L'attrice è infatti diventata iconica grazie alla sua interpretazione nel film Dal Tramonto all'Alba.

Risaputo è anche l'amore dell'attrice verso gli animali, la storia che stiamo per raccontarvi è iniziata nel 2015, durante il The Tonight Show con Jimmy Fallon, in cui la star ha rivelato di aver trovato un cucciolo abbandonato e di non avergli resistito, al punto da portarlo in salvo.

Il marito di Salma Hayek però non era affatto d'accordo e ad un certo punto ha raggiunto il limite, racconta la star: "Mio marito mi ha minacciato".

In quel momento, la donna ha deciso di elaborare un piano ingegnoso per convincerlo, facendogli un certo discorso.

"L'ho chiamato e gli ho detto: 'Dobbiamo parlare'. Allora gli dico: 'Mi si spezza il cuore nel darti questa notizia, perché so che ti deluderò. Non è per niente facile raccontartelo, ma non ce la faccio davvero più ormai. Devi capire che sono stanca, sono sopraffatta da tutto questo...tu non sei più lucido'".

Salma ha poi rivelato che suo marito la conosceva fin troppo bene, ed ha capito subito che aveva portato di nuovo un altro cane a casa.

