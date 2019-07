Salma Hayek aveva confermato la sua presenza ne Gli Eterni circa due anni fa

Al Panel Marvel Studios presso la Hall H del San Diego Comic-Con 2019 lo scorso weekend, Kevin Feige ha annunciato l'intera Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, presentando anche gli interpreti dei vari progetti, tra cui spicca anche Gli Eterni, film diretto da Chloe Zhao in uscita il prossimo anno.

Tra i vari interpreti confermati sono saliti sul palco Richard Madden (Ikaris), Angelina Jolie (Thena), Kumal Nanjiani (Kingo) e anche Salma Hayek (Ajak), quest'ultima unica interprete de Gli Eterni ad aver spifferato circa due anni fa la sua partecipazione a un film supereroistico. Mentre i colleghi sono stati vociferati o confermati nel corso degli ultimi mesi, così come la Hayek, l'attrice si era lasciata sfuggire la notizia durante un'intervista per la promozione di Come ti ammazzo il bodyguard.



Nel video che trovate in calce, infatti, risalente proprio al 2017, alla Hayek viene fatto notare come i protagonisti della commedia siano entrambi parte del mondo cinecomic, Ryan Reynolds come Deadpool e Samuel L. Jackson come Nick Fury, dunque le viene posta la domanda: "A quando la Hayek come supereroina". Lei ci pensa un attimo e risponde: "Ci sono discussioni in corso e ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sì... presto anche io sarà in un cinecomic. Ed è una cosa molto, molto divertente".



Ora sappiamo che stava parlando de Gli Eterni in larghissimo anticipo, il che significa anche che il progetto è in fase di sviluppo già da diversi anni ed è atteso nelle sale il prossimo 6 novembre 2020.