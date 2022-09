Salma Hayek compie 56 anni: 'Il successo di Jennifer Lopez non mi ha aiutata'

Facile apprezzare Salma Hayek oggi: da ormai 30 anni, la star di Dal Tramonto all'Alba è icona di talento e bellezza, qualità che le hanno permesso di costruire una carriera che l'ha portata a farsi apprezzare in ogni angolo del mondo. Le sue origini, però, hanno reso la strada dell'attrice verso il successo particolarmente impervia.

Nel giorno del 56esimo compleanno di Salma Hayek, che nasceva a Coatzacoalcos il 2 settembre del 1966, ricordiamo dunque proprio alcune dichiarazioni della nostra sulle difficoltà riscontrate nell'affermarsi nel mondo di Hollywood non rinunciando mai a sfoggiare il suo marcato accento messicano.

"Quando si parla di cinema non credo a questa cosiddetta esplosione latinoamericana. Jennifer Lopez non ha un accento, è cresciuta a New York parlando inglese, non spagnolo. Il suo successo è molto importante perché rappresenta culture diverse, ma non mi ha aiutata. Io sono cresciuta in Messico, non negli Stati Uniti, e i fatti dicono che non ci sono molte parti per le attrici latine. Ho dovuto convincere la gente che il mio accento non fosse un problema, ma una qualità" furono le parole di Salma Hayek al riguardo.

Sta di fatto, comunque, che l'impegno di Hayek l'ha portata a superare tutte le avversità di cui sopra: pensate che il successo della star de Gli Eterni abbia effettivamente influito sulle possibilità per attori e attrici latini nel mondo del cinema? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate le recenti foto di Salma Hayek a Roma durante una sessione di shopping con Angelina Jolie.