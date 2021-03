Sally Field, la star di The Amazing Spider-Man nello show di Adam McKay sui Lakers

Il premio Oscar Sally Field è stata scelta per interpretare Jessie Buss nella serie drammatica di HBO sulla storia dei Los Angeles Lakers di Adam McKay, basata sul libro di Jeff Pearlman, intitolato Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. La produzione è affidata a McKay's Hyperobject Industries.

Scritta da Max Borenstein, il progetto sui Lakers ancora senza titolo seguirà la vita e la carriera delle persone coinvolte nella storia dei Lakers negli anni '80, un team che ha dominato l'NBA in quel decennio, definendo un'epoca dentro e fuori dal campo.

Jessie Buss è la madre di Jerry Buss, interpretato da John C. Reilly. Da giovane madre single, Jessie Buss ha instillato in suo figlio Jerry l'amore per la matematica, i soldi e il divertimento. Jerry diventa così un uomo d'affari di successo ma continuerà ad affidarsi ai consigli della madre, anche negli affari.



HBO è impegnata anche nella produzione di Strade senza fine, tratta dai romanzi di George R.R. Martin. Ma per gli amanti dello sport lo show sui Lakers sarà davvero imperdibile. Oltre a John C. Reilly e Sally Field, il cast include il premio Oscar Adrien Brody nel ruolo di Pat Riley, Jason Clarke nei panni di Jerry West, Quincy Isaiah nel ruolo di Magic Johnson, Solomon Hughes nei panni di Kareem Abdul-Jabbar e Gaby Hoffman nel ruolo di Claire Rothman.

Sally Field ha vinto due premi Oscar come miglior attrice per Norma Rae nel 1979 e per Le stagioni del cuore nel 1985. In carriera ha ottenuto anche tre Emmy, tra cui un riconoscimento per la sua performance in Brothers & Sisters.

Sally Field ha interpretato zia May in The Amazing Spider-Man; Field ha confessato di non aver amato partecipare alla saga Marvel, affermando che non è il genere di film che fa per lei.