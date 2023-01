Sally Field, la star di The Amazing Spider-Man riceverà il premio alla carriera ai SAG

L'attrice Sally Field, premiata due volte con l'Oscar, riceverà il prestigioso Screen Actors Guild Life Achievement Award. L'annuncio è stato ufficializzato qualche ora fa con un comunicato che conferma il riconoscimento alla carriera alla star di film come Forrest Gump, Lincoln e The Amazing Spider-Man.

La cerimonia di premiazione si terrà il 26 febbraio al Fairmont Century Plaza di Los Angeles. Il canale YouTube di Netflix ha acquisito di diritti per lo streaming della cerimonia dalle ore 17.00.



Sally Field è una delle interpreti maggiormente apprezzate di Hollywood, famosa soprattutto per il ruolo da protagonista in Norma Rae di Martin Ritt, al fianco di Beau Bridges, grazie al quale ottiene il Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes, il Golden Globe e l'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 1980.

La seconda statuetta arriva nel 1985 grazie alla performance in Le stagioni del cuore, che le permette di vincere anche un secondo Golden Globe. La sua nutrita filmografia comprende titoli conosciuti come Diritto di cronaca di Sydney Pollack al fianco di Paul Newman, Fiori d'acciaio di Herbert Ross in un cast al femminile con Julia Roberts, Olympia Dukakis, Shirley MacLaine, Dolly Parton e Daryl Hannah, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre con Robin Williams, e soprattutto Forrest Gump di Robert Zemeckis al fianco di Tom Hanks, nel quale interpreta la madre del protagonista. Nel corso degli anni si è distinta anche in campo televisivo recitando in E.R. - Medici in prima linea e da protagonista in Brothers & Sisters. Ha interpretato Mary Lincoln per Steven Spielberg nel film Lincoln, e zia May nel reboot The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Sul nostro sito è disponibile la recensione di Forrest Gump, uno dei suoi film più famosi.

"Sally è un'attrice staordinaria con una varietà enorme e una straordinaria capacità di incarnare qualsiasi personaggio. Ho osservato con gioia la sua carriera agli esordi quando ha interpretato Gidget in The Flying Nun, e in ruoli sempre più impegnativi come Sybil e Norma Rae. Non ha mai smesso di essere straordinaria, anche di recente in Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers, in cui era semplicemente sublime come Jessie Buss. Ha una carriera duratura perché è autentica nella sua interpretazione e trasmette sempre simpatia e umanità, si connette. Questo è parte del motivo per cui ha supportato il suo enorme fandom e la sua carriera incredibilmente ricca e stratificata. Sally è una star enorme, con l'etica di un interprete che lavora: continua a fare il tuo lavoro, sii il più bravo possibile. Ogni fase della vita di un attore offre diverse opportunità e devi solo continuare a lavorare" ha dichiarato la presidente dei SAG, Fran Drescher.



Nel frattempo continua la stagione dei premi: ecco i vincitori dei Critics Choice Award.