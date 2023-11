Sally Field compie 77 anni: 'Mrs. Doubtfire? Pensi immediatamente a Robin Williams'

Sally Field ci ha regalato decine di interpretazioni memorabili nel corso della sua lunga carriera: tra un Forrest Gump e un Diritto di Cronaca, però, il primo titolo a venire in mente quando si parla dell'attrice che compie oggi 77 anni è ovviamente legato ad un altro fuoriclasse del cinema, ed è Mrs. Doubtfire.

Impossibile pensare a Field senza che il pensiero voli al toccante film con Robin Williams, del quale l'attrice stessa non ha mai fatto mistero di portare sempre un ricordo nel cuore: la star di Una Bionda in Carriera, in particolare, non ha mai perso occasione di ricordare quanto la sua co-star fosse esattamente l'uomo eccezionale che sembrava essere sul grande schermo.

"Con Mrs. Doubtfire quello a cui si pensa immediatamente è Robin Williams. Non c’è un momento che non sia pieno di amore e gioia per essere stata in sua presenza. Robin era Robin. Era tutto ciò che sembrava essere: un uomo generoso, amorevole, dolce, dal talento geniale. Manca a tutti noi. Sarebbe dovuto invecchiare come me, per l’amor di Dio. Odio che non sia qui con noi!" sono state le sue parole. E voi, a cosa pensate quando vi torna in mente il film sul cui set Robin Williams dispensò avvertimenti contro la droga ai suoi giovanissimi colleghi? Fatecelo sapere nei commenti!