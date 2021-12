Sally Ann Howes, addio alla star di Chitty Chitty Bang Bang: l'attrice aveva 91 anni

Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa a 91 anni Sally Ann Howes, attrice e cantante nota soprattutto per aver interpretato sul grande schermo il ruolo di Truly Scrumptious nel musical Chitty Chitty Bang Bang del 1968. La notizia è stata confermata da un nipote, che su Twitter ha scritto che la sua "amata zia è morta serenamente nel sonno".

Sally Ann Howes era nata a Londra il 20 luglio 1930 in una famiglia di attori. La sua carriera nel mondo del cinema è iniziata nel 1943 con il film Thursday's Child. Ha recitato anche in una serie di commedie nel West End, guadagnandosi un certo credito, per poi approdare a Broadway, dove ha sostituito Julie Andrews nel ruolo di Eliza Doolittle in un adattamento di My Fair Lady.

Nel 1963 Sally Ann Howes ha ricevuto una nomination ai Tony Awards (premio conquistato anche dall'autore dei testi di West Side Story Stephen Sondheim, recentemente scomparso) come migliore attrice protagonista in un musical per Brigadoon.

Negli anni Sessanta, l'attrice è apparsa in diverse serie tv negli Stati Uniti, oltre ad essere stata ospite dell'Ed Sullivan Show per quattro volte, e a essere stata invitata a cantare per tre presidenti degli Stati Uniti: Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson.

Successivamente, Sally Ann Howes ha recitato in musical come The King And I, The Sound of Music, mentre nel 1990 ha debuttato con il suo one-woman show, From This Moment On, al Festival di Edimburgo.

Il suo ultimo ruolo sullo schermo è stato invece nella miniserie Secrets, nel 1992.