I salici ciechi e la donna addormentata, il trailer del film animato tratto da Murakami

Dopo il magistrale Burning di Lee Chang-dong, l'opera letteraria di Haruki Murakami è pronta a tornare al cinema in forma animata grazie all'adattamento de I salici ciechi e la donna addormentata, un insieme di racconti che l'apprezzato autore giapponese ha scritto nel corso di 25 anni e pubblicato nel 2006.

Alla regia del film troveremo Pierre Foldes, alla sua prima esperienza cinematografica, mentre la produzione sarà quasi nelle sua interezza francese, paese dove Murakami è particolarmente stimato e venduto. A sostenere le spese ci sarà Cinema Defacto e Miyu Productions. Il progetto è attualmente in fase di lavorazione e lo è stato per buona parte del decennio, ma ci vorrà ancora un po' prima di vederlo, ma è stato deciso di pubblicare un piccolo assaggio per stuzzicare i fan.



Questa la sinossi de I salici ciechi e la donna addormentata: "Un gatto smarrito, un rospo gigante volubile e uno tsunami aiutano un contabile poco ambizioso e schizofrenico e la moglie frustrata a salvare Tokyo da un violento terremoto e a dare anche un senso alle proprie vite".



I produttori hanno sottolineato che il film "è stato sviluppato con una tecnica d'animazione ibrida" legata a diversi elementi, che sono "riprese dal vivo, modelli 3D delle teste e un layout invece classico". Davvero interessante.



L'uscita è prevista per il 2022.