Salem's Lot, star di Top Gun Maverick promette 'vampiri come quelli prima di Twilight'

Il remake di Salem s Lot diretto da Gary Dauberman è sempre più vicino, e in attesa del lancio di un trailer ufficiale l'attore di Top Gun Maverick Lewis Pullman ha anticipato qualcosa sul prossimo adattamento del famoso romanzo di Stephen King.

In passato Salem's Lot è stato adattato in due miniserie, una del 1979 diretta dalla leggenda dell'horror Tobe Hooper (mini-serie che ebbe un sequel per il cinema, A return to Salem's Lot, uscito nel 1979 ma totalmente originale rispetto al libro kinghiano) e un'altra del 2004 diretta dal candidato all'Oscar Mikael Salomon. Questo nuovo progetto, prodotto dalla New Line e da James Wan, per la prima volta trasformerà Salem's Lot in un lungometraggio per il cinema: “È un libro così lungo" ha dichiarato Pullman, che nel film interpreterà il ruolo principale, quello dello scrittore Ben Mears. "È difficile condensarlo in un lungometraggio, ma Gary Dauberman è riuscito a fare un miracolo."

"E' stato in grado di reinventarlo, ed è davvero emozionante riportare in vita i vampiri. Negli ultimi anni sono diventati più scintillanti che spaventosi" ha scherzato l'attore, con un riferimento chiaramente diretto alla saga di Twilight. "In principio i vampiri erano terrificanti. Penso che Gary sia riuscito a riportarli alle loro origini con questo film, e sono convinto che Salem's Lot avrà un forte impatto da questo punto di vista. Sul set spesso e volentieri ero terrorizzato, e credo che sia un buon segno. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro."

Al momento Salem's Lot ha ancora una data d'uscita fissata al 9 settembre 2022 per la Warner Bros, sebbene finora il film non si sia mostrato neppure con un trailer eccezion fatta per un filmato promozionale proiettato a porte chiuse al CinemaCon. In attesa di prossimi aggiornamenti, ecco 10 film tratti da Stephen King che dovete assolutamente recuperare.