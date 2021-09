Salem's Lot e Firestarter faranno la fortuna di Stephen King al box office? Parliamone

Sono passati quattro anni da quando il primo capitolo di IT, basato sul classico letterario di Stephen King pubblicato nel 1986, è uscito nelle sale per la cifra record di 124 milioni soltanto nel primo fine settimana. Il film è l'horror con il maggior incasso di tutti i tempi, avendo raggiunto la cifra di 701 milioni di dollari.

Il successo di IT ha generato una vera e propria ondata di adattamenti delle opere di Stephen King, sia come film che come produzioni tv, e nuove generazioni di registi servizi streaming hanno avidamente saccheggiato il bagaglio letterario di King. Potrà tornare in vetta al box-office? Nel frattempo potete scoprire a quanto è stimato il patrimonio di Stephen King.



Al momento soltanto tre serie sono state distribuite sulle rispettive piattaforme ma in produzione ora ci sono due film: Firestarter, che ha iniziato le riprese all'inizio di quest'anno, e Salem's Lot che inizierà proprio questo mese la produzione.

Entrambe le storie sono già state adattate in precedenza, addirittura due volte nel caso di Salem's Lot, ma senza risultati soddisfacenti.

Dopo l'uscita del secondo capitolo di IT, tuttavia i prodotti distribuiti tratti dalle opere di King si sono sensibilmente abbassati in termini di qualità e di incassi.

Addirittura Doctor Sleep, sequel di Shining, è stato un completo fallimento, con soli 72 milioni di dollari incassati a livello globale.

Probabilmente se Gary Dauberman riuscirà a far funzionare Salem's Lot, partendo da un romanzo di 400 pagine e pieno zeppo di sottotrame in un lungometraggio, il successo potrebbe essere garantito. Firestarter non ebbe la stessa risonanza di Salem's Lot ma il libro pare decisamente più adattabile rispetto a quest'ultimo; si tratta del primo romanzo di fantascienza partorito dalla brillante mente di King.

La trasposizione con la giovanissima Drew Barrymore non riscontrò diffusi apprezzamenti. Ecco perché Firestarter potrebbe essere più semplice da realizzare ma è Salem's Lot che sulla carta potrebbe attrarre maggior pubblico nelle sale.



Sarà uno dei due a far tornare Stephen King re del botteghino? Il romanziere ha fatto sempre discutere per le sue dichiarazioni sul cinema e le trasposizioni dei suoi libri; Stephen King ha svelato anche il peggior horror che abbia mai visto, scatenando tante discussioni sui social.