Salem's Lot farà la fine di Coyote vs Acme e Batgirl? Facciamo il punto

Un nuovo rapporto di JoBlo pubblicato in queste ore tenta di fare chiarezza su ciò che sta realmente succedendo dietro le quinte di Salem's Lot, nuovo adattamento del famoso romanzo "Le notti di Salem" di Stephen King targato Warner Bros.

Il film, scritto e diretto da Gary Dauberman e interpretato da Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Bill Camp e Alfre Woodard, ha completato la produzione nel novembre 2021, ma da allora la data d'uscita è stata continuamente posticipata fino a che qualche mese fa il film è definitivamente scomparso dal calendario della Warner Bros. Considerate le recenti mosse con Batgirl e Coyote vs Acme, molti fan ora temono che anche Salem's lot possa fare la stessa fine, ovvero cancellato per volere del CEO della Warner David Zaslav in una manovra che ripagherebbe i costi tramite la tax credit.

La differenza con Batgirl e Coyote vs Acme è che nel caso dei film horror Warner Bros ha una lunga tradizione di successi al botteghino, basti pensare al franchise di The Conjuring, dunque il trattamento riservato a Salem's lot è ancora più inspiegabile: anche se la qualità del film dovesse essere bassa - cosa che non risulta, almeno dalle reazioni dei pochi che lo hanno visto - comunque un horror targato Stephen King dovrebbe riuscire a trovare il suo pubblico al box office, specialmente con una data d'uscita estiva o autunnale.

Da segnalare che in queste ore anche Stephen King si è schierato dalla parte di Salem's Lot, ma che farà Warner Bros? Restiamo in attesa di prossimi aggiornamenti.