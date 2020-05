Sale e streaming uniscono le forze: nasce Miocinema.it, nuovo circuito di distribuzione

È sin dal giorno del lancio internazionale di Netflix che sale ed esercenti e mondo del cinema in streaming sono in lotta, ma in tempo di crisi contro l'emergenza economica che ha colpito il settore i due estremi si sono avvicinati, creando per il mercato italiano un nuovo modello di distribuzione chiamato Miocinema.it.

Si tratta per l'esattezza di una nuova piattaforma digitale che ha come scopro principale mettere al centro dell'esperienza prodotti di qualità, visione dello spettatore e sale cinematografica. A presentare la piattaforma ci hanno pensato il presidente di Lucky Red, Andrea Occhipinti, Antonio Medici di Circuito Cinema e Gianluca Guzzo di MyMovies.



Questi i tre promotori di un'iniziativa importantissima che a partire dal prossimo 18 maggio, una volta messa online la piattaforma Miocinema, permetterà di acquistare film ad esempio premiati ai grandi festival internazionali come Cannes, Toronto o Venezia ma anche inediti come Les Miserables di Ladj Ly, tutto al costo di 7 euro. Fornendo nel mentre il proprio CAP, si potrà inoltre segnalare il proprio cinema di riferimento, quello della propria città, facendo così in modo di fargli arrivare il 40% del costo totale.



Si formerà un rapporto tra utente, sala cinematografica e piattaforma streaming, questo con l'aggiunto di offerte che vanno da contenuti esclusivi a masterclass fino contenuti anche originali. Al momento hanno aderito all'iniziativa 75 sale in tutta la Penisola (non solo d'essai), il che significa che si arriva anche a 200 schermi, ma l'obiettivo è quello di arrivare almeno a 100 entro il giorno del lancio.



Per i film già usciti in sala, Miocinema rispetterà la finestra di legge dei 105 giorni, ma sarà possibile trovare anche film d'autore passati ai festival che non hanno trovata distribuzione nel nostro territorio (pensiamo ad esempio a The Painted Bird). La piattaforma ha già annunciato che dopo Les Miserables arriveranno Matthias e Maxime di Xavier Dolan, Dopo il matrimonio e Il meglio deve ancora venire.



