Ecco il salario di Robert Downey Jr. per ogni film MCU, da Iron Man ad Avengers: Endgame

Abbiamo rivissuto i suoi primi momenti come Tony Stark nella clip del provino di Robert Downey Jr. risalente ai tempi del primo Iron Man, ma adesso che il suo viaggio nel Marvel Cinematic Universe è giunto al termine, perché non fare qualche conto in tasca all'attore più pagato al mondo?

Ebbene, grazie ai compiti a casa fatti con estrema dovizia di particolari dai colleghi d'oltreoceano di ComicBook, siamo in grado di svelarvi il cachet del primo grande supereroe della compagnia di Kevin Feige.

Vi avvertiamo che a) il guadagno per ogni film comprende anche una percentuale degli incassi e soprattutto che b) sia tale percentuale, sia il guadagno per ogni film è vertiginosamente cresciuto nel corso degli anni ... dunque ogni invidioso farebbe meglio ad astenersi.

Prima di scoprire nel dettaglio il cachet di Downey Jr., però, una premessa: quando firmò il contratto per il primo film del MCU (leggi: Everycult su Iron Man) lui e Feige si accordarono per un anticipo di appena $500,000 dollari; quella cifra sarebbe lievitata nel giro di pochi mesi.