Sal vi spiega come preparare il sandwich che Harley Quinn mangia in Birds of Prey

Dopo gli spettacolari stunt di Margot Robbie non abbiamo più dubbi: tutto ciò che accade in Birds of Prey è reale e non ci sono controfigure. Ciò vale anche per il mitico egg sandwich e l'attore che interpreta il ristoratore Sal ci fa vedere che il panino esiste davvero ed è anche molto invitante.

"Non lo puoi mai sapere dall'audizione e in quanto attori abbiamo sempre paura che le nostre scene vengano tagliate. Non avevo proprio capito l'importanza che l'egg sandwich avrebbe avuto nel film finché non l'ho visto", dichiara Bruno Oliver a Vanity Fair. Il suo personaggio, Sal, è il ristoratore che prepara il panino ad Harley e tutto sommato il suo sarebbe potuto essere un ruolo di secondaria importanza, se non fosse che Harley ama quel maledetto panino più della sua stessa vita, ed è disposta a fare di tutto pur di dargli un morso. Per questo cerca di difenderlo a tutti i costi quando i criminali più disparati le danno la caccia.

In occasione dell'uscita in home video del film, Oliver ha deciso di spiegarci per filo e per segno come si prepara il sandwich, e alla fine del video riusciamo a capire che la mania di Harley per questo particolare tipo di panino non è del tutto ingiustificata.

Armiamoci dunque di uova, pane, formaggio americano, bacon, salsa piccante, un po' di burro e dell'olio. Il procedimento non sembra essere eccessivamente complicato e se non altro alla fine potremo sentirci un po' più vicini alla vivace Harley Quinn.

L'edizione home video di Birds of Prey contiene vari contenuti speciali e un nuovo trailer con Margot Robbie è stato diffuso per celebrare l'uscita in digitale.