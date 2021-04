Saints Row, fan del videogame preparatevi: il film è ispirato a I guerrieri della notte!

Nel corso di una recente intervista promozionale Greg Russo, sceneggiatore dell'attesissimo reboot di Mortal Kombat prodotto da James Wan, ha rivelato qualche anticipazione sull'adattamento di un altro celebre videogame, Saints Row.

Le notizie sul progetto scarseggiano da tempo (le ultime informazioni volevo il regista di Straight Outta Compton alla guida di Saints Row) ma adesso Russo ha portato qualche novità sicuramente gradita ai fan:

"Amo davvero molto il franchise dei videogame, ho giocato praticamente tutti i capitoli. E abbiamo un regista, F. Gary Gray, che un artista fantastico e visionario. Ha fatto alcuni film incredibili, alcuni dei quali sono i film preferiti, tra cui Set It Off. E lui ha le idee molto chiare per questo film, sa bene quello che vuole fare. Dal punto di vista della narrazione, la cosa complicata con qualcosa come Saints Row è il tono, neanche a dirlo. Perché se conosci qualcosa dei videogame, sai che fondamentalmente avevano due toni: quello più grintoso, rappresentato dai primi due capitoli, e poi quello assolutamente folle e fuori di testa. Noi volevamo assicurarci di amalgamare bene le due cose, un po' come ho dovuto fare con Mortal Kombat. Vuoi che il film sembri reale, vuoi che i personaggi sembrino reali, per quanto possibile. Ma vuoi anche fare affidamento su tutte quelle cose folli ed irreali che rendevano divertente il videogioco. Per capire in che direzione andare ho guardato diversi film che amo davvero e che mi ricordano i videogame open-world. Sono un grande fan del cinema degli anni '70, quindi ho guardato I guerii della notte, ho guardato Fuga da New York. A questo punto posso dire di essere molto entusiasta del progetto. Vedremo che succederà".

Voi vorreste vedere un adattamento cinematografico di Saints Row? Conoscete la serie di videogiochi? Ditecelo nella sezione dei commenti!