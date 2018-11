Saint Seya - I Cavalieri dello Zodiaco, primo teaser poster promozionale del live-action

Lo scorso anno, la Toei Animation e la A Really Good Film annunciavano una partnership internazionale per portare sul grande schermo in versione live-action i Cavalieri dello Zodiaco/i> con Saint Seya - Knights of the Zodiac, e oggi ecco sbarcare online in forma leaked il primo teaser poster ufficiale.

A condividerlo ci ha pensato la pagina spagnola Saint Seya - Next Dimension, che ha specificato come questa piccola porzione di un più lungo banner promozionale sia stata mostrata a un evento a Santa Monica, in California, così da presentare il progetto al mercato americano, probabilmente per qualche acquirente, sia in termini di co-produzione che distribuzione.

Quello nel poster, totalmente in ombra se non fosse per la luce che brilla nel suo petto, dovrebbe essere proprio Pegasus, che stando sempre alla pagina sembra per il momento realizzato totalmente in CGI con un look simile a quello che aveva in Legend of Sanctuary, specie per il casco.



Stando agli ultimi rumor, Saint Seya - Knights of the Zodiac dovrebbe cominciare la fase più importante di post-produzione la prossima estate. Il film è diretto da Tomasz (Tomek) Baginski, che dovrebbe debuttare alla regia di un lungometraggio live-action dopo aver principalmente operato in CGI con i filmati intro di The Witcher 2 e 3 e il teaser trailer di Cyberpunk 2077.